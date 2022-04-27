Новый железнодорожный мост через Амур соединил Россию и Китай

«Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран. Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока», — отметил он.