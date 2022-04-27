Новый железнодорожный мост через Амур соединил Россию и Китай

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Новый трансграничный железнодорожный мост из России в Китай открылся в Еврейской автономной области (ЕАО). Мост через Амур «Нижнеленинское — Тунцзян» улучшил транспортное сообщение между странами.
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев присутствовал на торжественной церемонии.
«Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран. Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока», — отметил он.
Длина моста составляет 2,2 км, из них 309 метров находятся с российской стороны, уточняет «ФедералПресс». От станции «Ленинск-2» до моста 4,96 км. Строительство объекта обошлось в 10 млрд рублей.
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