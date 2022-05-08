Новый выпуск «Сегодня вечером» с Цискаридзе не обошелся без Галкина

Гости передачи вспоминали песни военных лет. В эфире показали фрагмент программы от 2018 года, участником которой был актер театра и кино Василий Лановой. Тогда ведущим «Сегодня вечером» был Галкин. Таким образом голос юмориста прозвучал и в новом выпуске программы.