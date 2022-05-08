Новый выпуск «Сегодня вечером» с Цискаридзе не обошелся без Галкина

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Новый выпуск программы «Сегодня вечером» вышел на Первом канале. Ведущим проекта стал артист балета Николай Цискаридзе, однако во время эфира не обошлось без участия Максима Галкина.
Гости передачи вспоминали песни военных лет. В эфире показали фрагмент программы от 2018 года, участником которой был актер театра и кино Василий Лановой. Тогда ведущим «Сегодня вечером» был Галкин. Таким образом голос юмориста прозвучал и в новом выпуске программы.
Участниками выпуска с Цискаридзе стали Наталья Варлей, Анастасия Макеева, Алина Покровская, Родион Газманов, Николай Расторгуев и другие. Сам артист балета с воодушевлением рассказал, что во время прослушивания военных песен вспоминает о бабушке и дедушке.
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