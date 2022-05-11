    В тренде

    Новый виток битвы AMD и Nvidia. «Магическая» технология FSR 2.0 появится в первой игре уже через несколько дней

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Новый виток битвы AMD и Nvidia. «Магическая» технология FSR 2.0 появится в первой игре уже через несколько дней

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Технология суперсемплинга AMD FSR 2.0 была представлена в конце марта, и вот уже на следующей неделе она станет доступна в играх. 


    Первой игрой с FSR 2.0 станет Deathloop. В ней поддержка технологии появится с обновлением уже ещё до конца текущей недели. Кроме этого проекта в списке первых игр, которые получат поддержку, значатся следующие: 

    • Asterigos 

    • Delysium 

    • EVE Online 

    • Farming Simulator 22 

    • Forspoken 

    • Grounded 

    • Microsoft Flight Simulator 

    • NiShuiHan 

    • Perfect World Remake 

    • Swordsman Remake 

    • Unknown 9: Awakening 

    Как показала практика с FSR первого поколения, AMD достаточно быстро пополняет линейку игр с поддержкой своей технологии, но, к сожалению, немалая часть из них является малоизвестными проектами.  

    Как бы там ни было, уже через несколько дней у геймеров появится возможность оценить FSR 2.0 самостоятельно, а мы увидим полноценные обзоры и сравнения с DLSS 2.0. Напомним, для работы FSR 2.0 желательно иметь видеокарту уровня Radeon RX 6500 XT либо мощнее, но в целом ограничений нет.  

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »