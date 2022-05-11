Новый виток битвы AMD и Nvidia. «Магическая» технология FSR 2.0 появится в первой игре уже через несколько дней

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Технология суперсемплинга AMD FSR 2.0 была представлена в конце марта, и вот уже на следующей неделе она станет доступна в играх.





Первой игрой с FSR 2.0 станет Deathloop. В ней поддержка технологии появится с обновлением уже ещё до конца текущей недели. Кроме этого проекта в списке первых игр, которые получат поддержку, значатся следующие:

Asterigos

Delysium

EVE Online

Farming Simulator 22

Forspoken

Grounded

Microsoft Flight Simulator

NiShuiHan

Perfect World Remake

Swordsman Remake

Unknown 9: Awakening

Как показала практика с FSR первого поколения, AMD достаточно быстро пополняет линейку игр с поддержкой своей технологии, но, к сожалению, немалая часть из них является малоизвестными проектами.

Как бы там ни было, уже через несколько дней у геймеров появится возможность оценить FSR 2.0 самостоятельно, а мы увидим полноценные обзоры и сравнения с DLSS 2.0. Напомним, для работы FSR 2.0 желательно иметь видеокарту уровня Radeon RX 6500 XT либо мощнее, но в целом ограничений нет.