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    Новый Уренгой получит партию экологичных мусорных баков

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Новый Уренгой получит партию экологичных мусорных баков

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    pixabay.com/PD

    Жилые комплексы Нового Уренгоя оборудуют заглубленными мусорными контейнерами, которые являются более экологичными и экономически выгодными, чем обычные. Об этом сообщила администрация города.

    Емкости для хранения отходов выглядят как большие пластиковые стаканы с плотно закрывающимися крышками с отверстиями для сброса мусора. Такие контейнеры не пропускают запах и исключают травмоопасность.

    Вместительность объектов гораздо больше обычных бачков. Ожидается, что их установят в микрорайоне Созидателей и Уютное, пишет сайт «Красный Север».

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