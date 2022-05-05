Новый Уренгой получит партию экологичных мусорных баков

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Жилые комплексы Нового Уренгоя оборудуют заглубленными мусорными контейнерами, которые являются более экологичными и экономически выгодными, чем обычные. Об этом сообщила администрация города.
Емкости для хранения отходов выглядят как большие пластиковые стаканы с плотно закрывающимися крышками с отверстиями для сброса мусора. Такие контейнеры не пропускают запах и исключают травмоопасность.
Вместительность объектов гораздо больше обычных бачков. Ожидается, что их установят в микрорайоне Созидателей и Уютное, пишет сайт «Красный Север».
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