Новый трофей: Ходаковский показал кадры брошенной ВСУ военной машины

Ходаковский отметил, что НМ ДНР получила в свое распоряжение новую единицу техники — военный автомобиль. Он отметил, что украинские

военные нанесли на машину опознавательные знаки в виде букв Z, чтобы покидать города, но

их быстро вычислили и поймали.