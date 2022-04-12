Новый трофей: Ходаковский показал кадры брошенной ВСУ военной машины

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Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что
Народная милиция ДНР получила трофейную технику ВСУ – автомобиль Hummer,
замаскированный под машину ВС РФ.
Ходаковский отметил, что НМ ДНР получила в свое распоряжение новую единицу техники — военный автомобиль. Он отметил, что украинские
военные нанесли на машину опознавательные знаки в виде букв Z, чтобы покидать города, но
их быстро вычислили и поймали.
«Одна беда – хаммеров у нас нет на балансе», — отметил комбат.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены,
инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.