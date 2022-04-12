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    Новый трофей: Ходаковский показал кадры брошенной ВСУ военной машины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ТАСС/Автор: Friedemann Kohler/Кредит: DPA/TASS

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    ТАСС/Автор: Friedemann Kohler/Кредит: DPA/TASS

    Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что
    Народная милиция ДНР получила трофейную технику ВСУ – автомобиль Hummer,
    замаскированный под машину ВС РФ.

    Ходаковский отметил, что НМ ДНР получила в свое распоряжение новую единицу техники — военный автомобиль. Он отметил, что украинские
    военные нанесли на машину опознавательные знаки в виде букв Z, чтобы покидать города, но
    их быстро вычислили и поймали.

    «Одна беда – хаммеров у нас нет на балансе», — отметил комбат.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены,
    инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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