Новый стейблкойн с заявленной доходностью 30% годовых

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TRON ($TRX) — это криптовалюта стоимостью 6,35 млрд долларов США, запущенная Джастином Саном (Justin Sun) в 2017 году, раньше многих других популярных криптовалют.





Блокчейн TRON работает на протоколе Proof-of-Stake. Стоимость монеты TRON в январе 2018 года достигала рекордного максимума в 0,29 доллара США. Рыночная капитализация на данный момент почти 8 млрд долл. США. В сети зарегистрировано 88 миллионов учетных записей пользователей, из которых 21 миллион были активны в апреле 2022 года.

Новый стейблкоин будет алгоритмически обеспечен, аналогично стабильной монете TerraUSD (UST). Стейблкоины, обеспеченные фиатом, такие как USD Coin (USDC), обеспечены эквивалентной суммой в долларах в банке и ценными бумагами. С другой стороны, стабильные монеты алгоритмического типа не обеспечены физическими долларами, а вместо этого используется криптофонд для балансировки спроса и предложения токена.





Популярность другого стейблкойна TerraUSD от Terra изменила правила игры для блокчейна Terra и цену на криптомонету LUNA. На сегодняшний день Terra выплачивает 19,5% годовой доходности (APY -annual percentage yield, годовая ставка прибыли от инвестиций с учётом сложных процентов, которые накапливаются или растут вместе с балансом) по TerraUSD, хранящимся в её Anchor Protocol. Эта мера сыграла значительную роль в привлечении пользователей в сеть.TRON повышает ставки и предлагает 30% годовых по стейблокойну USDD, который, как сообщается, будет запущен уже завтра – 5 мая.