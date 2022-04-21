Новый препарат от COVID-19 «Скайвира» зарегистрирован Минздравом России

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Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавируса «Скайвира». Соответствующая информация опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.
Уточняется, что препарат произведен на основе нирматрелвира и ритонавира. Его разработкой занималась фармацевтическая компания «Промомед».
«Разрешен ввод в гражданский оборот до 01.01.2023», — указано в реестре.
Лекарство представляет собой таблетки, покрытые пленочной оболочкой. По данным реестра, оно будет отпускаться по рецепту.
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