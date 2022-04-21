    В тренде

    Новый препарат от COVID-19 «Скайвира» зарегистрирован Минздравом России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Новый препарат от COVID-19 «Скайвира» зарегистрирован Минздравом России

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавируса «Скайвира». Соответствующая информация опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.

    Уточняется, что препарат произведен на основе нирматрелвира и ритонавира. Его разработкой занималась фармацевтическая компания «Промомед».

    «Разрешен ввод в гражданский оборот до 01.01.2023», — указано в реестре.

    Лекарство представляет собой таблетки, покрытые пленочной оболочкой. По данным реестра, оно будет отпускаться по рецепту.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »