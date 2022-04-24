Новый парк в Башкирии и гумпомощь Донбассу из Удмуртии: главные новости регионов России

По Приморью объявлен особый противопожарный

режим, пишет vostokmedia.com. 21 район Приморья в списке

тех территорий, где отныне запрещено не только разводить костры или сжигать

мусор на дачном участке, но заходить в лес, проводить любые огнеопасные работы,

в том числе для нужд сельского хозяйства.