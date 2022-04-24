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    Новый парк в Башкирии и гумпомощь Донбассу из Удмуртии: главные новости регионов России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Новый парк в Башкирии и гумпомощь Донбассу из Удмуртии: главные новости регионов России

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    Prt Scr youtube.com/ НТССевастополь

    «Народные Новости» представляют дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

    Ставропольский
    край

    В Ставропольском крае
    стартовал проект «Вкусная пятница» с фермерскими продуктами. Как пишет newstracker.ru, в минувшую
    пятницу, 22 апреля, прошла первая ярмарка, где предприниматели представили свою
    продукцию местным жителям.

    Удмуртия

    Республика Удмуртия отправила гуманитарный груз для
    жителей Донбасса, сообщает udm-info. Груз из
    Ижевска довезут до Донского спасательного центра МЧС, после чего его доставят в
    Донбасс.

    Ростовская область

    Центр Ростова-на-Дону 1 мая станет пешеходным. Как пишет rostovgazeta.ru, в честь
    праздника весны и труда в этот день в городе пройдут мероприятия, из-за которых
    транспорту запретят проезд по центральным улицам.

    Новый парк в Башкирии и гумпомощь Донбассу из Удмуртии: главные новости регионов России
    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Республика Татарстан

    Казанский футбольный клуб «Рубин» впервые за полтора
    месяца одержал победу в рамках чемпионата России по футболу. Как пишет inkzan.ru, в домашнем
    матче 26-го тура казанцы обыграли тульский «Арсенал» со счетом 1:0.

    Волгоградская область

    Волгоградцев
    призвали ограничить потребление сахара, пишут novostivolgograda.ru. В Роспотребнадзоре советуют
    сократить употребление сахара до 6 чайных ложек в день. Рекомендации
    опубликованы в преддверии Пасхи, когда готовят праздничные куличи, для которых
    требуется попавший недавно в разряд дефицитных сахар.

    Новый парк в Башкирии и гумпомощь Донбассу из Удмуртии: главные новости регионов России
    globallookpress/Robin Loznak

    Свердловская область

    Жители Нижнего Тагила вышли на субботник на
    Черноисточниском шоссе. Как пишет tagilcity.ru, ссылаясь на
    пресс-службу администрации города, в ходе мероприятия тагильчанам рассказали,
    как выбрать наилучший проект по благоустройству территории.

    Оренбургская область

    Два объекта Оренбургской области вошли в
    федеральный реестр лучших практик благоустройства 2021 года. Как пишет 56orb.ru, эксперты оценили качество городской
    среды, востребованность среди жителей, а также уровень воплощения. Высокой
    оценки удостоились набережная в Бугуруслане и аллея в Новотроицке.

    Тюменская область

    Свыше 1,2 миллиона тонн зерна в год каждый год
    производят аграрии Тюменской области. Как пишет nashgorod.ru, местные власти заявили, что
    такого объема хватает для внутреннего потребления в регионе с запасом. Сейчас в
    агропромышленном комплексе наблюдается развитие.

    Новый парк в Башкирии и гумпомощь Донбассу из Удмуртии: главные новости регионов России
    Pxhere.com

    Омская область

    В
    Омской области сироты будут снимать жилье за счет бюджета. Как пишет gorod55.ru, новый законопроект позволит
    сиротам в возрасте старше 18 лет с первой или второй группой инвалидности
    получать компенсацию за аренду жилья. В Омске сумма компенсации составит 11
    тысяч рублей.

    Карелия

    В Петрозаводске на
    майские праздники троллейбусы изменят график работы. Как пишет karelinform.ru, изменения
    произойдут из-за низкого пассажиропотока.

    Приморский край

    По Приморью объявлен особый противопожарный
    режим, пишет vostokmedia.com. 21 район Приморья в списке
    тех территорий, где отныне запрещено не только разводить костры или сжигать
    мусор на дачном участке, но заходить в лес, проводить любые огнеопасные работы,
    в том числе для нужд сельского хозяйства.

    Башкирия

    В столице Башкирии завершилось строительство парка «Южный»,
    пишет mkset.ru. Новый парк
    получил имя классика башкирской литературы Равиля Бикбаева, написал у себя в
    соцсетях глава региона Радий Хабиров.

    Хабаровский край

    В Хабаровске прошла экологическая акция «Чистые игры»,
    пишет transsibinfo.com. В
    мероприятии, направленного на заботу о природе, участие приняли более 200
    человек.

    Новосибирск

    В Новосибирске животные зоопарка получили праздничные
    угощения в день Пасхи, сообщает atas.info. Животным
    вручили угощения, которые представлены в форме пасхальных атрибутов.

    Санкт-Петербург

    Дочь российских артистов Анжелики Варум и
    Леонида Агутина выступила на разогреве американской рок-группы Bon Jovi. Как
    пишет newia.ru, Елизавета поделилась радостью с
    поклонниками и опубликовала снимки из Флориды в соцсетях.

    Новый парк в Башкирии и гумпомощь Донбассу из Удмуртии: главные новости регионов России
    globallookpress.com/Jens Büttner/dpa

    Челябинская область

    В Челябинске из-за
    начавшегося ремонта дороги на два месяца ограничили движение вблизи
    железнодорожного вокзала. Как пишет kursdela.biz, за этот период
    будет заменен верхний слой дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах,
    восстановлен газон, а также дождеприемные люки.

    Хакасия

    В Черногорске на 1 мая
    запланировали открытие парка культуры и отдыха «Виктория – Победа». Как
    сообщается newskhakassia.online, в течение
    последнего месяца сотрудники общественного пространства очистили территорию от
    зимнего мусора, а также начали проверку аттракционов.

    Новый парк в Башкирии и гумпомощь Донбассу из Удмуртии: главные новости регионов России
    Pixabay.com

    ХМАО

    В ХМАО проснулись медведи. Как сообщает muksun.fm, следы хищника заметили в
    общедоступных охотугодьях Кондинского района. В связи с этим местным жителям и
    охотникам специалисты напомнили о правилах поведения при встрече с медведем.

    Белгородская область

    В Белгороде заканчивают
    ремонтировать памятник «Павшим Героям». Как сообщает bel.ru, в ходе
    ремонтных работ рабочие заменили разрушенный гранит, проработали швы и стыки,
    теперь им предстоит очистить постамент и отполировать гранитные плиты.

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