Новый парк в Башкирии и гумпомощь Донбассу из Удмуртии: главные новости регионов России

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«Народные Новости» представляют дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский
край
В Ставропольском крае
стартовал проект «Вкусная пятница» с фермерскими продуктами. Как пишет newstracker.ru, в минувшую
пятницу, 22 апреля, прошла первая ярмарка, где предприниматели представили свою
продукцию местным жителям.
Удмуртия
Республика Удмуртия отправила гуманитарный груз для
жителей Донбасса, сообщает udm-info. Груз из
Ижевска довезут до Донского спасательного центра МЧС, после чего его доставят в
Донбасс.
Ростовская область
Центр Ростова-на-Дону 1 мая станет пешеходным. Как пишет rostovgazeta.ru, в честь
праздника весны и труда в этот день в городе пройдут мероприятия, из-за которых
транспорту запретят проезд по центральным улицам.
Республика Татарстан
Казанский футбольный клуб «Рубин» впервые за полтора
месяца одержал победу в рамках чемпионата России по футболу. Как пишет inkzan.ru, в домашнем
матче 26-го тура казанцы обыграли тульский «Арсенал» со счетом 1:0.
Волгоградская область
Волгоградцев
призвали ограничить потребление сахара, пишут novostivolgograda.ru. В Роспотребнадзоре советуют
сократить употребление сахара до 6 чайных ложек в день. Рекомендации
опубликованы в преддверии Пасхи, когда готовят праздничные куличи, для которых
требуется попавший недавно в разряд дефицитных сахар.
Свердловская область
Жители Нижнего Тагила вышли на субботник на
Черноисточниском шоссе. Как пишет tagilcity.ru, ссылаясь на
пресс-службу администрации города, в ходе мероприятия тагильчанам рассказали,
как выбрать наилучший проект по благоустройству территории.
Оренбургская область
Два объекта Оренбургской области вошли в
федеральный реестр лучших практик благоустройства 2021 года. Как пишет 56orb.ru, эксперты оценили качество городской
среды, востребованность среди жителей, а также уровень воплощения. Высокой
оценки удостоились набережная в Бугуруслане и аллея в Новотроицке.
Тюменская область
Свыше 1,2 миллиона тонн зерна в год каждый год
производят аграрии Тюменской области. Как пишет nashgorod.ru, местные власти заявили, что
такого объема хватает для внутреннего потребления в регионе с запасом. Сейчас в
агропромышленном комплексе наблюдается развитие.
Омская область
В
Омской области сироты будут снимать жилье за счет бюджета. Как пишет gorod55.ru, новый законопроект позволит
сиротам в возрасте старше 18 лет с первой или второй группой инвалидности
получать компенсацию за аренду жилья. В Омске сумма компенсации составит 11
тысяч рублей.
Карелия
В Петрозаводске на
майские праздники троллейбусы изменят график работы. Как пишет karelinform.ru, изменения
произойдут из-за низкого пассажиропотока.
Приморский край
По Приморью объявлен особый противопожарный
режим, пишет vostokmedia.com. 21 район Приморья в списке
тех территорий, где отныне запрещено не только разводить костры или сжигать
мусор на дачном участке, но заходить в лес, проводить любые огнеопасные работы,
в том числе для нужд сельского хозяйства.
Башкирия
В столице Башкирии завершилось строительство парка «Южный»,
пишет mkset.ru. Новый парк
получил имя классика башкирской литературы Равиля Бикбаева, написал у себя в
соцсетях глава региона Радий Хабиров.
Хабаровский край
В Хабаровске прошла экологическая акция «Чистые игры»,
пишет transsibinfo.com. В
мероприятии, направленного на заботу о природе, участие приняли более 200
человек.
Новосибирск
В Новосибирске животные зоопарка получили праздничные
угощения в день Пасхи, сообщает atas.info. Животным
вручили угощения, которые представлены в форме пасхальных атрибутов.
Санкт-Петербург
Дочь российских артистов Анжелики Варум и
Леонида Агутина выступила на разогреве американской рок-группы Bon Jovi. Как
пишет newia.ru, Елизавета поделилась радостью с
поклонниками и опубликовала снимки из Флориды в соцсетях.
Челябинская область
В Челябинске из-за
начавшегося ремонта дороги на два месяца ограничили движение вблизи
железнодорожного вокзала. Как пишет kursdela.biz, за этот период
будет заменен верхний слой дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах,
восстановлен газон, а также дождеприемные люки.
Хакасия
В Черногорске на 1 мая
запланировали открытие парка культуры и отдыха «Виктория – Победа». Как
сообщается newskhakassia.online, в течение
последнего месяца сотрудники общественного пространства очистили территорию от
зимнего мусора, а также начали проверку аттракционов.
ХМАО
В ХМАО проснулись медведи. Как сообщает muksun.fm, следы хищника заметили в
общедоступных охотугодьях Кондинского района. В связи с этим местным жителям и
охотникам специалисты напомнили о правилах поведения при встрече с медведем.
Белгородская область
В Белгороде заканчивают
ремонтировать памятник «Павшим Героям». Как сообщает bel.ru, в ходе
ремонтных работ рабочие заменили разрушенный гранит, проработали швы и стыки,
теперь им предстоит очистить постамент и отполировать гранитные плиты.