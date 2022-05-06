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    Новый пакет военной помощи Украине обойдется США в 100 млн долларов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Новый пакет военной помощи Украине обойдется США в 100 млн долларов

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    pixabay.com/PD

    США планируют в очередной раз отправить на Украину военную помощь. Президент страны Джо Байден уже в ближайшие дни может утвердить новый пакет военной помощи, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

    Америка готова потратить на поддержку киевского режима 100 млн долларов. В новый пакет военной помощи Украине могут войти боеприпасы для гаубиц.

    «Как ожидается, президент США Джо Байден утвердит в ближайшие дни пакет оружейной помощи Украине на сумму минимум $100 млн», — сообщает Reuters.

    США поддержали Майдан на Украине и с тех пор поддерживают прозападный киевский режим. У Америки на Украине свои интересы, считают многие аналитики.

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