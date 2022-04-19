Новый хит Samsung. Умные мониторы Smart Monitor преодолели отметку в 1 млн проданных устройств

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Похоже, линейка мониторов Samsung Smart Monitor оказалась весьма популярной. Компания опубликовала пресс-релиз, оповещающий о преодолении рубежа в 1 млн проданных устройств.





Напомним, первый подобный монитор вышел в конце 2020 года, но лишь в этом году Samsung существенно расширила линейку, которая в итоге включает 11 моделей.

Мониторы Smart Monitor выделяются наличием собственной однокристальной системы и ОС Tizen. То есть монитором можно пользоваться вообще без ПК, и в таком режиме у него немало функций. Фактически это подобие телевизоров Samsung с Tizen, только в форм-факторе монитора и с рядом особенностей. К примеру, тут есть поддержка DeX, то есть к монитору можно без труда подключить смартфон.