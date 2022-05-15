Новые трофеи армии ДНР: какие «подарки» оставили ВСУ при отступлении под Нью-Йорком

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Специальный корреспондент «Народных Новостей» в Донбассе побывал на освобожденных от украинских войск позициях под населенным пунктом Нью-Йорк (раньше носил название Новгородское) и показал, какие «подарки» ВСУ оставили бойцам Народной милиции ДНР.
Горловские гвардейцы при массированной поддержке артиллерии наступают на Нью-Йорк. На захваченных украинских позициях, на которых находились украинские резервисты и территориальной обороны, брошена масса натовского оружия и боеприпасов.
«Целый интернационал производства США, Швеции, Германии, Болгарии. Гранатометы «Панцерфауст» 3, М72, М141, патроны и гранаты стали теперь трофеями армии ДНР», – отметил спецкор «Народных Новостей».
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