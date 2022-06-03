Новые самые дешёвые умные часы Amazfit. Представлена модель Bip 3

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Компания Amazfit представила умные часы Bip 3. Они дебютировали в Бразилии, но вскоре явно появятся и на других рынках.





Цена в Бразилии составляет 58 долларов. И хотя в этой стране электроника обычно сильно дороже, чем во многих других, в данном случае это сопоставимо с ценами на прошлые модели Bip, так что, вероятно, примерно столько же часы будут стоит и на других рынках.

Часы получили ЖК-дисплей диагональю 1,69 дюйма, датчик ЧСС, функцию пульсоксиметра и, что важно при такой цене, собственный модуль GPS. Автономность при этом тут заявлена до двух недель, но это, конечно, без активного использования геолокации.





Часы не боятся воды (5 ATM) и способны отслеживать до 60 видов спортивных нагрузок. Само собой, они умеют считать шаги, калории, оповещать о событиях на сопряжённом смартфоне и так далее.