Новые процессоры Google Tensor 2 будут 4-нанометровыми

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Samsung Electronics продолжит тесно сотрудничать с Google по выпуску процессоров для будущих смартфонов Pixel 7. Речь идёт о Tensor 2, которые будут выпускать на мощностях корейского полупроводникового гиганта, но они будут выполнены по более тонкому техпроцессу.





Источник сообщает, что новые SoC создают по 4-нанометровому техпроцессу. Также упоминается метод упаковки PLP — это процесс, при котором вырезанные из пластины чипы помещаются на прямоугольную панель. Такой подход позволяет уменьшить процент брака на кромке пластины, снизить затраты и повысить качество.

Помимо этого, Samsung ведёт переговоры с Google о производстве чипов и для других решений компании. К примеру, говорится о серверных процессорах. А ещё Samsung поставляет поисковому гиганту микросхемы памяти DRAM и NAND, а также чипы для беспилотных машин Waymo. Также корейская компания произведёт экраны для Pixel 7 и 7 Pro, хотя они уступают дисплеям других смартфонов.

Первое поколение Google Tensor тоже производила Samsung, но там применяли 6-нанометровый техпроцесс. Кроме того, первое поколение показало себя не слишком хорошо — на первых порах наблюдалось повышенное потребление энергии при не слишком высокой эффективности работы.