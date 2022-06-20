Новые правила работы судебных приставов вступили в силу в России

В России вступили в силу новые правила работы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Ведомство получило возможность автоматически возбуждать исполнительное производство без участия пристава.
С понедельника, 20 июня, в России вступает в силу федеральный закон №417, который вводит поправки к Гражданскому кодексу и закону «Об исполнительном производстве». Новая схема позволяет службе автоматически возбуждать производство в течение трех дней после поступления соответствующего запроса в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Однако фактически схема заработает после окончания переговоров между ФССП, Федеральным казначейством и ГИБДД, сообщает со ссылкой на источник «Коммерсант».
Кроме того, приставы смогут в течение суток получать номера телефонов неплательщика у операторов связи. ФССП также начнет снимать запрет на выезд должника за рубеж автоматически. Это ускорит процесс передачи сведений пограничной службой.
Изменения в законодательстве призваны решить и проблему с ошибочным зачислением в должники однофамильцев. Теперь дела не будут возбуждаться, если в материалах нет паспорта, СНИЛСа и ИНН.
Принявшее средства для оплаты долга учреждения поправки обязывают в течение часа передавать информацию об этом в ГИС ГМП. Ранее на это давался день. Однако данное нововведение вступит в силу лишь 17 декабря.