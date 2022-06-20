Новые правила работы судебных приставов вступили в силу в России

С понедельника, 20 июня, в России вступает в силу федеральный закон №417, который вводит поправки к Гражданскому кодексу и закону «Об исполнительном производстве». Новая схема позволяет службе автоматически возбуждать производство в течение трех дней после поступления соответствующего запроса в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Однако фактически схема заработает после окончания переговоров между ФССП, Федеральным казначейством и ГИБДД, сообщает со ссылкой на источник «Коммерсант».