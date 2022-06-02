Новые подробности о Xiaomi Pad 6. Платформы Snapdragon 870 и 888, экран 2,5К с кадровой частотой 120 Гц

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Инсайдер, известный в Китае под ником Digital Chat Station, поделился подробностями о перспективных планшетах Xiaomi серии Pad 6. По его словам, в линейке будет как минимум две модели. Названия не приводятся, но, вероятно, это будут Pad 6 и Pad 6 Pro.

Базовая модель получит экран 2,5К с кадровой частотой 120 Гц и SoC Snapdragon 870, а в топовой будет использоваться SoC Snapdragon 888. Информатор отмечает, что Xiaomi Pad 6 получат новый экран (вероятно, речь о типе панели и пропорциях) и новый дизайн. Официальная премьера новых планшетов ожидается в августе.

Digital Chat Station ранее отметился множеством утечек, которые впоследствии подтвердились. Так, он первым точно сообщил характеристики и даты выхода Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11.