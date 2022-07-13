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Новые платформы Qualcomm Snapdragon наконец-то догонят Exynos. Компания готовит новые SOC для умных часов

Новые платформы Qualcomm Snapdragon наконец-то догонят Exynos. Компания готовит новые SOC для умных часов

Qualcomm, похоже, наконец-то готова бросить вызов Samsung и выпустить современные однокристальные системы для умных часов. 


Компания опубликовала рекламный ролик, указывающий на скорый выход такой SoC. Никаких подробностей там нет, но ранее были данные о том, что называться новые решения будут Snapdragon Wear 5100 и 5100+. 

Их должны производить по техпроцессу 5 нм, что положительно скажется на энергоэффективности. Для сравнения, используемая сейчас Samsung платформа Exynos W920 производится по нормам 5 нм, а линейка Snapdragon Wear 4100 предлагает более старый 12-нанометровый техпроцесс. То есть Qualcomm перейдёт сразу с 12 нм на 5 нм. 

Также ранее были данные о конфигурации новых SoC: четыре ядра Cortex-A53 и GPU Adreno 703.  

Qualcomm
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