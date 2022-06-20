Новые планшеты Huawei и Honor готовы к выходу

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Два планшетных компьютера Huawei и Honor недавно прошли сертификацию 3C Министерства промышленности и информационных технологий, при этом производителем выступит Huizhou Guanghong Technology Co., Ltd.

Новая модель планшета Huawei GOT-W09, поставляется с зарядным устройством максимальной мощностью 40 Вт (10 В / 4 А). Некоторые источник говорят, что это Huawei MatePad Pro 12.6 2022, который поддерживает быструю зарядку.





Новая модель планшета Honor HEY-W09 поставляется с зарядным устройством мощностью не более 22,5 Вт (10 В / 2,25 А). Ранее сообщалось, что на рынке появится новый планшет Honor, оснащенный новейшим процессором MediaTek, который представляет собой улучшенную версию Dimensity 9000.

Подробности о планшетах должны появиться в ближайшее время.