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    Новые отряды полиции в Каховке формируют из юристов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Новые отряды полиции в Каховке формируют из юристов

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    В городах Каховка и Новая Каховка формируются новые отряды
    полиции. Туда войдут только люди с высшим юридическим образованием. Полное
    обновление штата подразумевает, что в органах будут работать сотрудники, никак
    до этого не связанные с киевским режимом минимум за последние восемь лет.
    Кадров пока не хватает, но в ближайшее время, как считают в органах, ситуация
    изменится. Желание служить в полиции изъявляют многие.

    «Основные критерии — наличие высшего образования, отсутствие
    судимости у претендента и его близких, знание компьютера», —отметил заместитель
    начальника Каховского отдела полиции Иван Денисюк.

    Основная забота каховских полицейских сегодня — изъятие
    огромного количества незаконно хранящегося оружия и отдельные случаи
    мародерства.

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