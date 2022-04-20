Новые отряды полиции в Каховке формируют из юристов

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В городах Каховка и Новая Каховка формируются новые отряды
полиции. Туда войдут только люди с высшим юридическим образованием. Полное
обновление штата подразумевает, что в органах будут работать сотрудники, никак
до этого не связанные с киевским режимом минимум за последние восемь лет.
Кадров пока не хватает, но в ближайшее время, как считают в органах, ситуация
изменится. Желание служить в полиции изъявляют многие.
«Основные критерии — наличие высшего образования, отсутствие
судимости у претендента и его близких, знание компьютера», —отметил заместитель
начальника Каховского отдела полиции Иван Денисюк.
Основная забота каховских полицейских сегодня — изъятие
огромного количества незаконно хранящегося оружия и отдельные случаи
мародерства.