Новые отряды полиции в Каховке формируют из юристов

В городах Каховка и Новая Каховка формируются новые отряды

полиции. Туда войдут только люди с высшим юридическим образованием. Полное

обновление штата подразумевает, что в органах будут работать сотрудники, никак

до этого не связанные с киевским режимом минимум за последние восемь лет.

Кадров пока не хватает, но в ближайшее время, как считают в органах, ситуация

изменится. Желание служить в полиции изъявляют многие.