Новые «Нивы» покажут на форуме «Армия-2022». Но их создаст не АвтоВАЗ

На форуме «Армия-2022» холдинг «Швабе» готовится представить две свои новинки на базе Lada Niva Legend. Их покажут в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа. Первая машина будет санитарным минивэном с цветографической надписью «Медслужба». Вторая — полноприводным автомобилем скорой помощи.





«Ключевыми экспонатами в гражданском направлении станут девятиместный минивэн «Медслужба» Lada Niva KUB NN и полноприводный автомобиль скорой медицинской помощи Lada Niva Prima NN. Их представят дочерние компании холдинга — «Швабе-СпецАвто» и «Швабе-Москва», — заявил замгендиректора «Швабе» Сергей Дмитроченко.

Утверждается, что девятиместная версия получит формированный атмосферный двигатель с мощностью в 109 л. с., на задней оси есть рессорная подвеска и регулируемые пневмобаллоны. Лина и высота кузова составляют 4,9 и 2,08 м соответственно

«Скорая» же получит колёсную базу длиной 3050 мм и изолированный салон водителя, что позволит перевозить медицинскую бригаду и пациентов — всего до 5 человек. Также отмечается высокий клиренс и более мощный двигатель.

Пока что серийно АвтоВАЗ выпускает только трёхдверную Lada Niva Legend — не хватает компонентов. Цены начинаются от 647 600 рублей по государственному льготному автокредиту. Без него цена стартует от 796 500 рублей.