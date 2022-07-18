Новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Max получат больше портов, новые экраны и камеры

Несмотря на то, что Apple уже выпустила MacBook Pro на основе SoC M2, уже в ближайшие месяцы компания может вывести на рынок более производительные новинки.





Известный журналист и инсайдер Марк Гурман говорит, что у Apple есть внутренняя цель выпустить 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Max уже осенью. Они уже находятся в разработке. При этом из-за проблем с логистикой они могут выйти не осенью, а позже, в том числе весной следующего года.

Так как Apple только обновила дизайн MacBook, новинки в этом вопросе ничего нового не предложат. Но якобы увеличится количество портов, улучшится дисплей и камера.

Гурман также считает, что SoC M2 Pro и M2 Max в первую очередь предложат ощутимо повышенную производительность графических ядер, что важно для ряда профессиональных задач.