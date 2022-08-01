Новые Lada Vesta уже в продаже. Объявлена цена

Обновлённые Lada Vesta наконец появились в салонах, о чём сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».





Также приводится фотография, которая подтверждает, что седан Lada Vesta предлагается по цене 1 709 900 рублей. К сожалению, фотография не позволяет увидеть перечень опций и установленного оборудования. Ранее сообщалось, что седан Lada Vesta в комплектации Luxe с 1,6-литровым двигателем мощностью 113 л.с. и механической коробкой переключения передач будет стоить от 1 630 000 рублей.

Автомобили Lada Vesta NG будут доступны в трёх комплектациях: Comfort, Comfort Plus и Luxe, при этом купить версию Luxe смогут только сотрудники завода.

На днях источник предложил сравнить новую Lada Vesta со старой и с Hyundai Solaris предыдущего поколения.