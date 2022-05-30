Новые компоненты Nvidia позволяют создать суперкомпьютер с производительностью свыше 10 exaFLOPS, но есть нюанс

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Сегодня мы узнали, что в мире появился первый суперкомпьютер с производительностью свыше 1 exaFLOPS, причём основанный на компонентах AMD. Компания Nvidia решила ответить на это хотя бы информационно.





Она опубликовала пресс-релиз, где рассказывается, что ряд ведущих производителей уже используют её Grace CPU Superchip для создания суперкомпьютеров следующего поколения. Тут речь идёт о эксафлопсных вычислениях.

Итак, процессоры Grace CPU Superchip и ускорители Grace Hopper уже планируют использовать Atos, Dell Technologies, Gigabyte, HPE, Inspur, Lenovo и Supermicro.

Поскольку суперкомпьютеры вступают в эру экcафлопсного искусственного интеллекта, Nvidia объединяется с нашими OEM-партнерами, чтобы дать возможность исследователям решать масштабные и ранее недоступные задачи. В области климатологии, исследований в области энергетики, освоения космоса, цифровой биологии, квантовых вычислений и многого другого суперчип Grace CPU Superchip и Grace Hopper Superchip составляют основу самой передовой в мире платформы для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта

Отдельно Nvidia говорит о системе Venado, которая будет установлена в Лос-Аламосской национальной лаборатории. Ожидается, что данный суперкомпьютер будет иметь производительность свыше 10 exaFLOPS, но тут нужно оговорить, что Nvidia говорит о производительности ИИ. То есть такой она будет в каких-то отдельных задачах.