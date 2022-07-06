Новые книги: рекомендации от книжных клубов Риз Уизерспун и Опры Уинфри

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Риз Уизерспун

Знаменитости часто рассказывают подписчикам в социальных сетях о прочитанных книгах, но некоторые создали для этого отдельные книжные клубы, где каждый месяц разбирают со своей аудиторией новые произведения и поддерживают издательства и молодых авторов. Рассказываем о новинках книжных клубов.

Опра Уинфри (oprahsbookclub, 667 тысяч подписчиков) ведет книжный блог в инстаграме* с 2012 года. Произведения, которые она советует подписчикам, часто становятся бестселлерами. Не исключение и последняя книга — Nightcrawling 20-летней Лейлы Моттли о расовых проблемах и давлении на темнокожих девушек.



Опра Уинфри

Актриса Риз Уизерспун ведет инстаграм*-аккаунт reesesbookclub, за которым следит 2,3 миллиона подписчиков. Каждый месяц она выбирает произведение, центром повествования которого становится история женщины. Книгой июля стала Honey & Spice британской писательницы Болу Бабалолы — об амбициозной темнокожей британке Кики, которая пытается попасть на стажировку в Нью-Йорке.

Книги, отобранные Риз, часто становятся популярными, а часть ее продюсерская компания Hello Sunshine отбирает для экранизации.



Риз Уизерспун

Певица Флоренс Уэлч также запустила собственный книжный инстаграм betweentwobooks, на котором 139 тысяч подписчиков. В своем блоге сейчас она предлагает прочитать книгу Киран Милвуд Харгрейв, вышедшую в мае 2022 года, The Dance Tree — это мистическая история о любви и потере, происходящая в Страсбурге в 1518 году.

Популяризирует чтение и актриса Эмма Робертс. Вместе со своей подругой Карой Прайс она создала инстаграм-аккаунт belletrist, на который сейчас подписано 269 тысяч человек. “Книгой июля” подруги выбрали роман Лорен Макбрайер Like a House on Fire о замужней женщине Мерит, которая спустя 12 лет брака снова занялась карьерой и, кажется, встретила любовь всей своей жизни — свою начальницу Джейн.

Многие знаменитости сейчас сотрудничают с книжными проектами. Так, недавно Кайя Гербер посоветовала “книгу месяца” для инстаграм-аккаунта bookofthemonth (1,2 миллиона подписчиков). Ее выбор пал на произведение Дженнифер Э. Смит “Непотопляемая Грета Джеймс” — о дочери, пытающейся ужиться с отцом после неожиданной смерти матери.

Сейчас в России появляется множество книжных клубов. Один из таких организовала Ксения Лурье, которая писала про книги для журнала Glamour, “Афиши”, блога Storytel и кинокомпании Bazelevs. Вместе с участниками клуба она разбирает книги в онлайн-формате. Также появились книжные клубы “Достоевский”, “12”, “Проект книги”, обсуждение русской и зарубежной классики проходит даже в баре “Ровесник” — они проводят собственный книжный своп и клуб.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией