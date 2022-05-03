Новые книги: что читать этой весной

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Среди книжных новинок сезона — последний выпущенный на русском языке роман Стивена Кинга, семейные тайны от Лианы Мориарти, несколько книг о войне, мемуары легенды Vogue и многое другое.

“Степь”, автор Оксана Васякина (М.: Новое литературное обозрение, 2022), 18+

Поэтесса Оксана Васякина год назад дебютировала в прозе с романом “Рана” о прощании дочери с умершей матерью. Второй роман “Степь”, написанный, как и “Рана”, в жанре автофикшн, образует дилогию с первым и рассказывает теперь уже о взаимоотношениях с отцом. Героиня “Раны” ехала из Волгоградской области в маленький сибирский городок, чтобы похоронить прах матери. События “Степи” тоже развиваются во время путешествия по стране: героиня спустя 10 лет после развода родителей встречается с отцом-дальнобойщиком и отправляется с ним в его грузовике по центральной части и югу России.

“Степь” — драма не только отдельно взятой семьи или того, что от нее осталось: отец героини не в ладах с законом, у него проблемы с наркотиками и печальный диагноз. Васякина по ходу повествования рассуждает о проблемах постсоветской действительности, общем ощущении потерянности, о поколении, чья молодость пришлась на 80—90-е. Эпоху, по которой принято скорее ностальгировать, писательница показывает “без фильтров” и всякой романтизации.

“Зимний солдат”, автор Дэниел Мейсон, переводчики А. Борисенко, В. Сонькина (М.: Фантом Пресс, 2022), 16+

Главный герой романа “Зимний солдат” — молодой поляк, который поступает в медицинский, а в итоге оказывается военным врачом: в период его обучения разгорается Первая мировая, и он отправляется на фронт. Реальность гораздо страшнее, чем представления студента о работе в полевом госпитале. Да и самого госпиталя нет: героя встречают в ветхой церквушке в Карпатах, где оборудована импровизированная клиника. Он единственный врач на всю округу, вникать в курс дела приходится моментально — неважно, что он раньше никогда не оперировал и основы профессии знает лишь в теории. Раненых студент спасает на пару с молодой монахиней, которой до его приезда приходилось делать операции самостоятельно.

Американец Дэниел Мейсон, преподающий клиническую психиатрию в Стэнфорде, описывает войну натуралистично и бескомпромиссно. Человеческая жестокость, доходящая до своего максимума в военное время, мародерство, голод — и на фоне этого хаоса развивается история отношений главных героев, которым в силу обстоятельств придется расстаться и снова искать друг друга.

“Война”, автор Жозе Жоржи Летриа, иллюстратор Андре Летриа, переводчица Е. Хованович (М.: Самокат, 2022), 0+

Совместное творение известного португальского писателя и поэта Жозе Жоржи Летриа и его сына, иллюстратора Андре Летриа. Оба отмечены за свои работы национальными и международными наградами, а их совместная книга уже получила множество премий и была переведена на 12 языков.

Заявленная как детская — несмотря на недетскую, как может показаться, тему — книга, конечно, для читателей всех возрастов — о войне как “самом страшном и самом живучем изобретении человечества”.

“Перекрестки”, автор Джонатан Франзен, переводчица Ю. Полещук (М.: Corpus, 2022), 18+

Любимый писатель Барака Обамы и Опры Уинфри представил миру свой четвертый роман “Перекрестки”, рассказывающий о жизни американской семьи. Все происходит в Чикаго начала 70-х, глава семейства — 45-летний пастор, который никак не может смириться с тем, что более молодые конкуренты исключили его из молодежного церковного клуба “Перекрестки”. К тому же у священника семейный кризис: отношения с женой изжили себя, сама она многое скрывает, дети бросаются из крайности в крайность.

Действие книги показано с разных точек зрения — глазами то родителей, то детей. Каждый из героев тем или иным образом бьется за собственную свободу — одновременно мешая обрести свободу своим близким. Каждый корит родственников за их поступки, одновременно совершая примерно те же ошибки, что и они. И каждый находится на собственном “перекрестке”, размышляя о том, какой путь выбрать.

“Билли Саммерс”, автор Стивен Кинг, переводчица Е. Романова (М.: АСТ, 2022), 16+

Новое произведение Кинга безрадостно анонсируют как последний роман “короля ужасов” на русском: напомним, что писатель отказался дальше публиковать свои книги в России в знак протеста против спецоперации. Примечателен роман, конечно, не только этим — в этот раз, например, обошлось без мистики и хоррора, которых привыкли ждать от Стивена Кинга.

Главный герой проживает сразу несколько жизней, однако ничего фантастического в этом нет: Билли Саммерс — опытный наемный убийца и “по долгу службы” меняет имена, паспорта, места жительства. Во время подготовки к очередному преступлению герою предстоит примерить новый образ — начинающего писателя, живущего в тихом городке. Сначала он пробует писать просто “для роли”, но постепенно процесс так затягивает Билли, что у него действительно начинает получаться литературное произведение. Он пишет автобиографический роман по собственным, довольно жутким воспоминаниям из детства, а читателям становится все яснее, каким образом герой шаг за шагом пришел к тому, чем занимается.

Роман “Билли Саммерс” критики окрестили лучшим из написанного Кингом за последние годы, а в Голливуде уже планируют экранизацию.

“Яблоки не падают никогда”, автор Лиана Мориарти, переводчица Е. Бутенко (М.: Азбука, 2022), 16+

Стэн и Джой Делэйни — в прошлом успешные теннисисты, родители четверых уже повзрослевших детей, из которых они с ранних лет пытались сделать спортивных звезд. Обернулось это скорее психологическими травмами: все четверо привыкли жить в постоянном соперничестве, на корте и дома — борясь за внимание родителей. Мать семейства однажды бесследно исчезает вместе с таинственной молодой женщиной, которую почему-то стала считать чуть ли не родной дочерью. Дети Джой вновь спорят: одни считают, что к исчезновению причастен их отец, другие с этим не согласны.

Создательница “Большой маленькой лжи” Лиана Мориарти — признанный мастер загадочных криминальных историй про семейные тайны и изнанку благополучной на вид жизни. На этот раз, придумывая историю, Мориарти вдохновлялась подкастами в жанре тру-крайм — а именно сюжетами об исчезновениях женщин (не секрет, что в них нередко задействованы мужья или возлюбленные пропавших).

“Сезон отравленных плодов”, автор Вера Богданова (М.: АСТ, 2022), 18+

Под “отравленными плодами” писательница Вера Богданова подразумевает своих героев — людей ее поколения, выросших в 90-е. Книга о том, как на них повлияло то самое время, период экономической нестабильности, всеобщей тревоги, связанной с криминалом, терактами, падающими самолетами и прочим. Главных героев трое: Женя, которую с детства унижал отец и которая, повзрослев, не может побороть тягу к алкоголю и токсичным отношениям; Даша, отец которой обожал ее, но нещадно избивал жену; Илья, старший брат Даши, которого мучает мысль о том, что он не мог защитить мать от домашнего тирана, а теперь и сам боится стать таким же.

Как говорит Вера Богданова, она всегда писала и будет писать о насилии, поскольку сама не понаслышке знакома с ним с раннего детства и, к сожалению, ситуация никак не улучшается в современном обществе. Более того, проблема домашнего насилия в стране, по мнению писательницы, будет только усугубляться, как всегда происходит в периоды кризисов, и сейчас ей особенно хочется привлечь внимание к этой теме своими книгами.

“Подлинная история Анны Карениной”, автор Павел Басинский (М.: АСТ, 2022), 16+

“Анна Каренина” — произведение насколько любимое читателями, настолько и бурно обсуждаемое. Поступки героев, их мнения, отношение самого автора к персонажам и событиям — все это продолжает вызывать споры. Отдельные моменты произведения Льва Толстого, возможно, не вполне понятны современному читателю из-за незнания быта и нравов XIX века. Вероятно, многое станет гораздо более понятно и логично после прочтения книги писателя и литературоведа Павла Басинского.

Автор “Подлинной истории Анны Карениной” постарался дать ответы на все довольно очевидные вопросы, которые может вызвать прочтение романа классика. Почему Анна не могла просто развестись с мужем? Почему для ухода из жизни был выбран именно такой способ? И много других вопросов. Никакого кардинально нового взгляда на произведение Толстого Басинский не предлагает, но акцентирует внимание на тех подробностях сюжета, которые могли показаться маловажными, а в итоге сыграли свою роль в развитии истории. К примеру, вспомним ли мы, что Анна и Вронский были знакомы до событий, описанных в романе, но до определенного момента не интересовали друг друга?

“Воронье озеро”, автор Мэри Лоусон, переводчица М. Извекова (М.: Фантом Пресс, 2022), 16+

70-е годы, побережье Вороньего озера на севере Онтарио — безлюдные просторы, суровый климат и мрачная красота северной природы. Речь в книге идет о четырех детях из одного фермерского семейства, чья жизнь переворачивается из-за роковой случайности. Вокруг них — соседские семьи, каждая из которых — отдельный закрытый мир, в каждой свои порядки, драмы и трагедии. Девочка Кейт наблюдает за всем, что происходит в ее родной деревне, и рассказывает о собственном детстве и взрослении.

Интересно, что роман “Воронье озеро”, только что вышедший в России, написан 20 лет назад и уже успел получить премии в Канаде и Великобритании, включая награду за лучший канадский дебют. Актуальности книга не теряет за счет того, что поднимает не утрачивающие остроты проблемы — это и психологические травмы, которые, как обычно, родом из детства, и трудности взросления, и тема одиночества.

“Я шагаю по Москве. Возвращение в утопию”, редакторы-составители Станислав Дединский и Наталья Рябчикова (М.: Подписные издания, 2022)

В 1963 году вышел легендарный фильм “Я шагаю по Москве” Георгия Данелии по сценарию Геннадия Шпаликова с молодыми Никитой Михалковым, Галиной Польских, Евгением Стебловым, Алексеем Локтевым. Лента вошла в разряд классики советского кино, песня из фильма на музыку композитора Андрея Петрова до сих пор известна всем и каждому, а вот о том, как создавалась картина, рассказано не так уж много.

Создатели книги решили выстроить историю о появлении фильма в обратном порядке, начав с разговора об успехе ленты, а дальше раскрывая подробности огромной работы, проделанной кинематографистами: как переписывался сценарий, что смущало руководство студии, как менялся фильм уже в процессе съемок. Работая над книгой, они изучили множество документов из архивов “Мосфильма”, Госфильмофонда РФ и так далее.

“Андре Леон Телли: Мои шифоновые окопы. Мемуары легенды Vogue”, автор Андре Леон Телли, переводчица А. М. Кокеева (М.: Эксмо, 2022), 18+

Этого человека невозможно было не заметить, когда он занимал место в первом ряду главных модных показов и восседал в жюри суперпопулярного проекта “Топ-модель по-американски”. Андре Леон Телли, креативный директор американского Vogue, почетный кавалер ордена Искусств и литературы Франции, безусловный фэшн-эксперт, к которому прислушивались не только знаменитости мира моды, но и первые леди США. Человек, который дружил с Роем Холстоном, Томом Фордом, Бьянкой Джаггер, работал с Энди Уорхолом, ссорился с Анной Винтур и Карлом Лагерфельдом.

Мемуары ушедшего из жизни в январе этого года Телли позволяют заглянуть за кулисы мира высокой моды, а рассказанные им в книге истории помогают разобраться, кто есть кто в этой индустрии и как она устроена. Даже для тех, кто внимательно следил за жизнью Телли, мемуары раскроют много ранее неизвестных подробностей. Он говорит и о пережитом в детстве насилии, и о дискриминации в сфере моды, и о том, что работа в Vogue оказалась для него проверкой на прочность.

“Ольга Кручинина. Костюмы к известным фильмам”, авторы Дина Харькова, Ирина Жигмунд

Художники по костюмам в кино — те самые “бойцы невидимого фронта”, чьи труды всем заметны, а вот о них самих, как правило, публика не знает практически ничего. Исправить эту несправедливость постараются создатели книжной серии об отечественных художниках по костюмам. Первый альбом из этой серии посвящен Ольге Кручининой, работавшей на съемках культовых отечественных картин — “Алые паруса”, “Гусарская баллада”, “Ирония судьбы, или С легким паром!”, “Мимино” и других.

Книга включает истории, рассказанные самой Кручининой, а также воспоминания артистов, членов съемочных групп, учеников художницы. И, конечно, важнейшую часть составляют иллюстрации — фотографии костюмов, хранящихся в архиве “Мосфильма”, эскизы, кадры из фильмов. Иллюстраций много: альбом состоит из почти трех сотен страниц и весит два килограмма.