Новые кадры из фильма “Блондинка”: Ана де Армас в образе Мэрилин Монро, Эдриан Броуди в роли Артура Миллера

Эдриан Броуди и Ана де Армас в фильме “Блондинка”

“Абсолютно неузнаваема” и “копия Мэрилин” — так пишет пресса об Ане де Армас, которая перевоплотилась в легендарную Мэрилин Монро для съемок ленты “Блондинка”. Фильм выйдет на Netflix в сентябре, ранее уже был представлен первый трейлер, а теперь 34-летняя актриса опубликовала в своем инстаграме* свежие кадры со съемочной площадки.

На новых фото вместе с Аной запечатлены ее коллеги по проекту: Эдриан Броуди исполняет роль драматурга Артура Миллера — третьего мужа Монро, а Бобби Каннавале играет второго супруга звезды — бейсболиста Джо Ди Маджо.



Съемочная команда, Бобби Каннавале и Ана де Армас

Де Армас отметила обоих коллег в посте, подписав:

Это был подарок судьбы — работать с такими актерами, как Эдриан Броуди и Бобби Каннавале, на съемках этого прекрасного проекта. С нетерпением жду, когда все увидят их чудесную работу в фильме.

Актриса также анонсировала выход нового трейлера, который вот-вот появится в сети.

Ленту снимает режиссер из Новой Зеландии Эндрю Доминик. Он на протяжении 15 лет вынашивал идею проекта, а на главную роль рассматривал Наоми Уоттс и Джессику Честейн, пока не остановился на кандидатуре кубинки Аны де Армас.

Для меня это возможность описать взрослую жизнь человека сквозь призму ошибочных детских убеждений и травм,

— говорит о своем фильме Доминик.

В основу сценария лег роман Джойс Кэрол Оутс “Блондинка”: книга вышла в 2000 году и стала бестселлером.

Премьера на Netflix запланирована на 23 сентября, до этого ленту представят на Венецианском кинофестивале.

Завьер Сэмюэл, Ана де Армас и Эван Уильямс