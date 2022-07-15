Новые фото и подробности о видеокарте Intel A750

Том Петерсен и Райан Шраут из Intel побывали в студии Gamers Nexus, чтобы рассказать о новых десктопных видеокартах Arc Alchemist. В опубликованном видео речь идёт как о компьютерах, так и о видеокартах A380 и A750. Первая — это модель начального уровня, вторая — более мощная.





Как оказалось, A750 действительно была той самой картой, которая демонстрировалась на IEM 2022 в июне. Это означает, что на ней установлен урезанный чип, а не полноценный ACM-G10. Хотя, возможно, это версия, созданная лишь в демонстрационных целях, а релизная будет иной.





К сожалению, характеристики A750 не были подтверждены сотрудниками Intel. Представители компании лишь сказали, что запуск этих карт состоится «скорее, чем все думают». Предполагается, что карта оснащена урезанным графическим процессором ACM-G10 с 24 ядрами Xe в сочетании с 12 ГБ памяти GDDR6.

При этом на видео показано, что карта оснащена двумя разъёмами питания с 8 и 6 контактами, что указывает на высокий уровень мощности — порядка 225 Вт в дополнение к 75 Вт, которые передаются через слот PCI-Express.Дата выхода и цена A380 и A750 не сообщаются.

Ранее в сети появилась фотография миниатюрной видеокарты Intel.