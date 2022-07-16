Новую видеокарту Intel A770 показали вживую — два вентилятора и RGB-подсветка

На подкасте YouTube-канала Linus Tech Tips сотрудники Intel Том Петерсен и Райан Шраут впервые показали внешний вид видеокарты Arc A770. В ролике продемонстрировали эталонную версию Limited Edition с RGB-подсветкой и двумя вентиляторами.





Характеристики её пока не названы, в компании лишь отметили, что уровень энергопотребления будет адекватным. А Том Петерсен пошутил, что для питания видеокарты не потребуется «влезать в долги при покупке блока питания».





Также в компании заявили, что в обозримом будущем потребление массовых видеокарт Intel не превысит 500 Вт.





Ранее утечки уже приписывали карте Arc A770 наличие графического процессора ACM-G10 с 32 ядрами Xe-Core и 16 ГБ памяти GDDR6. Также в ролике показали подсистему питания, которая включает в себя 8-контактный и 6-контаткный разъёмы. Для вывода изображения есть 3 разъёма Display Port и 1 порт HDMI.

Ожидается, что видеокарта выйдет в продажу этим летом. Цена не сообщается. А ранее стало известно, что карта не слишком хорошо показала себя в бенчмарках.