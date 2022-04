новую операционную систему уже могут опробовать владельцы некоторых Android-смартфонов

загрузка...

Соучредитель OnePlus Карл Пей запустил компанию Nothing в прошлом году и выпустил свой первый продукт, который оказались беспроводные наушники. Этим летом будет представлен первые телефон компании Nothing, который получит операционную систему Nothing OS.

Nothing OS будет основана на Android, и в прошлом месяце Nothing сообщила, что первая предварительная версия Nothing OS будет доступна для загрузки на некоторые смартфоны в апреле при помощи бета-версии Nothing Launcher. Журналисты получили возможность протестировать Nothing Launcher на смартфонах Samsung Galaxy S21, Galaxy S22, Google Pixel 5 и Pixel 6.





Некоторые функции и возможности телефона Nothing (1) будут доступны для тех телефонов, на которые загружена программа запуска Nothing Launcher. Пока что в список устройств, поддерживающих Nothing Launcher, не входят телефоны OnePlus. Но разработчики подтвердили, что поддержка Nothing Launcher для OnePlus появится «скоро».

Nothing Launcher — это предварительная бета-версия Nothing OS. Попробуйте Android в сочетании с нашим культовым языком дизайна. Уникальные функции включают в себя максимальное количество значков и максимальное количество папок, а также специальные виджеты погоды и часов.

Nothing

Nothing OS получила уникальные обои, виджеты часов и погоды, а также мелодии звонка. Скачать Nothing Launcher можно в Google Play, но только для вышеупомянутых устройств. После установки приложения необходимо перейти в «Настройки» > «Приложения» > «Приложения по умолчанию» > «Домашнее приложение по умолчанию».