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    Новостройки продолжают дорожать в России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Новостройки продолжают дорожать в России

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    Федеральное агентство новостей

    Квартиры в
    новостройках РФ за месяц подорожали в среднем на 3%, несмотря на уменьшение
    спроса и высокие ставки по ипотеке, сообщает «Коммерсантъ».

    Эксперты «Циан.
    Аналитики» отметили,
    что за неделю произошла корректировка стоимости 3% лотов, хотя обычно цены
    меняются на 5-6% объектов, выставленных на продажу. Специалисты компании «Этажи»
    подсчитали, что средняя цена квартир в апреле нынешнего года на 28,1% выше, чем
    в этот же месяц в 2021 году.

    Самое значительное подорожание новостроек за месяц было в Казани и Воронеже, где цены выросли на
    7%. В Петербурге квартиры на первичном рынке стали стоить на 6% больше, в Новом Уренгое
    — на 4,4%, в Уфе — на 4,1%.

    Меньше всего
    подобные объекты подорожали в Москве — за месяц всего на 1%. По сравнению с апрелем
    2021 года их стоимость выросла на 13%.

    Сокращение
    предложений на рынке новостроек связано с нежеланием некоторых компаний продавать
    сейчас самые ликвидные лоты. Многие покупатели занимают выжидательную позицию.
    Эксперты считают, что активность покупателей будет вялой до конца мая. Снижение
    ключевой ставки ЦБ и увеличение доступности ипотеки будут способствовать
    восстановлению спроса на жилье.

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