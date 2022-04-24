Новостройки продолжают дорожать в России

Эксперты «Циан.

Аналитики» отметили,

что за неделю произошла корректировка стоимости 3% лотов, хотя обычно цены

меняются на 5-6% объектов, выставленных на продажу. Специалисты компании «Этажи»

подсчитали, что средняя цена квартир в апреле нынешнего года на 28,1% выше, чем

в этот же месяц в 2021 году.