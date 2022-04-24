Новостройки продолжают дорожать в России

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Квартиры в
новостройках РФ за месяц подорожали в среднем на 3%, несмотря на уменьшение
спроса и высокие ставки по ипотеке, сообщает «Коммерсантъ».
Эксперты «Циан.
Аналитики» отметили,
что за неделю произошла корректировка стоимости 3% лотов, хотя обычно цены
меняются на 5-6% объектов, выставленных на продажу. Специалисты компании «Этажи»
подсчитали, что средняя цена квартир в апреле нынешнего года на 28,1% выше, чем
в этот же месяц в 2021 году.
Самое значительное подорожание новостроек за месяц было в Казани и Воронеже, где цены выросли на
7%. В Петербурге квартиры на первичном рынке стали стоить на 6% больше, в Новом Уренгое
— на 4,4%, в Уфе — на 4,1%.
Меньше всего
подобные объекты подорожали в Москве — за месяц всего на 1%. По сравнению с апрелем
2021 года их стоимость выросла на 13%.
Сокращение
предложений на рынке новостроек связано с нежеланием некоторых компаний продавать
сейчас самые ликвидные лоты. Многие покупатели занимают выжидательную позицию.
Эксперты считают, что активность покупателей будет вялой до конца мая. Снижение
ключевой ставки ЦБ и увеличение доступности ипотеки будут способствовать
восстановлению спроса на жилье.