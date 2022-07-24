Новость о возвращении Пугачевой в Россию на фоне поступков Галкина вызвала ажиотаж

Отметим, что сама Примадонна не делала каких-либо громких заявлений касательно спецоперации. Условия же ее возвращения на Родину стали горячей темой — для всех очевидно, что Галкин сам закрыл себе дорогу в Россию, а Примадонне нужно будет вернуться из-за детей. Ходят также слухи об ее проблемах со здоровьем, однако пока они остаются только слухами. По теме высказалась блогер Анастасия Ромах.