Новость о возвращении Пугачевой в Россию на фоне поступков Галкина вызвала ажиотаж

В соцсетях разгорелись нешуточные споры о том, на каких условиях Алла Пугачева вернется в Россию. Тема «подогревается» провокационными поступками и высказываниями ее супруга Максима Галкина, передает портал «Дни.ру».
Отметим, что сама Примадонна не делала каких-либо громких заявлений касательно спецоперации. Условия же ее возвращения на Родину стали горячей темой — для всех очевидно, что Галкин сам закрыл себе дорогу в Россию, а Примадонне нужно будет вернуться из-за детей. Ходят также слухи об ее проблемах со здоровьем, однако пока они остаются только слухами. По теме высказалась блогер Анастасия Ромах.
«Я думаю, Пугачева вернется в Россию по личным соображениям, да и скучает по родине, конечно, чего нельзя сказать о ее супруге. Максим Галкин, видимо, чувствует себя комфортно вдали от родины, но Бог ему судья», — отметила она.