Новосибирский отличник не поступил на бюджет ни в один вуз из-за сбоя на «Госуслугах»

«Ближе к концу июля меня выкинуло из трех направлений МИРЭА из выбранных пяти. Оставили те, которые я меньше всего хотел и куда сложнее всего попасть. С 28 июля мы начали писать в техподдержку “Госуслуг”, почему так получилось и могут ли это исправить», — цитирует слова медалиста kp.ru.