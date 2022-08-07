Новосибирский отличник не поступил на бюджет ни в один вуз из-за сбоя на «Госуслугах»

Выпускник-отличник из Новосибирска с высокими баллами ЕГЭ не смог поступить на бюджет ни в один вуз из-за сбоя на портале «Госуслуги».
Юноша поделился, что в июле 2022 года дистанционно подал документы в пять московских университетов. Успехи абитуриента в учебе позволяли ему получить бесплатное место в любом из выбранных учебных заведений.
«Ближе к концу июля меня выкинуло из трех направлений МИРЭА из выбранных пяти. Оставили те, которые я меньше всего хотел и куда сложнее всего попасть. С 28 июля мы начали писать в техподдержку “Госуслуг”, почему так получилось и могут ли это исправить», — цитирует слова медалиста kp.ru.
На «Госуслугах» юноше отвечали заготовленными фразами, не вникая в суть дела. В результате молодой человек прошел на бюджет во все пять университетов, но не смог поступить ни в один из них.