Новосибирский депутат Конько упал с велосипеда в попытке показать спортивный образ жизни

Новосибирский депутат Заксобрания Сергей Конько опубликовал видео со своим участием в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах он хотел показать на личном примере пользу спорта в жизни человека, но не справился с управлением и упал с велосипеда.
Ситуация произошла в День физкультурника. Чиновник поделился, что ездит на работу на велосипеде, а затем решил продемонстрировать свои навыки. К сожалению, асфальт в том месте был неровный, и Конько приземлился на руки.
Ранее американский президент Джо Байден упал с велосипеда после того, как отвлекся на репортеров. Он остановился ответить на несколько вопросов журналистов, но запутался в педалях и рухнул в бок вместе с транспортом.