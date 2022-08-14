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Новосибирский депутат Конько упал с велосипеда в попытке показать спортивный образ жизни

Новосибирский депутат Конько упал с велосипеда в попытке показать спортивный образ жизни
wikipedia.org / Yuran95 / CC BY 3.0

Новосибирский депутат Заксобрания Сергей Конько опубликовал видео со своим участием в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах он хотел показать на личном примере пользу спорта в жизни человека, но не справился с управлением и упал с велосипеда.

Ситуация произошла в День физкультурника. Чиновник поделился, что ездит на работу на велосипеде, а затем решил продемонстрировать свои навыки. К сожалению, асфальт в том месте был неровный, и Конько приземлился на руки.

Ранее американский президент Джо Байден упал с велосипеда после того, как отвлекся на репортеров. Он остановился ответить на несколько вопросов журналистов, но запутался в педалях и рухнул в бок вместе с транспортом.

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