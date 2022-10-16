Новосибирские спасатели ищут пропавшего неделю назад мужчину с голубыми глазами

Спасатели и волонтеры ищут пропавшего 48-летнего мужчину в Новосибирске. Об исчезновении сообщили в группе «Поисковый отряд «Маяк» в соцсети ВКонтакте.
Установлено, что житель Новосибирска неделю назад ушел из дома на улице Гоголя в Дзержинском районе и не вернулся. Родственники рассказали, что ранее он не пропадал на такое долгое время.
Рост мужчины 180 сантиметров, у него голубые глаза и русые волосы. На момент исчезновения на нем была синяя куртка с красными вставками, белые кроссовки, синяя шапка с помпоном и серые штаны.
Подобный инцидент произошел ранее в Подольске, сообщало РИАМО. Полиция ищет 17-летнего подростка, пропавшего около недели назад.