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Новосибирские спасатели ищут пропавшего неделю назад мужчину с голубыми глазами

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Федеральное агентство новостей

Спасатели и волонтеры ищут пропавшего 48-летнего мужчину в Новосибирске. Об исчезновении сообщили в группе «‎Поисковый отряд «Маяк» в соцсети ВКонтакте.

Установлено, что житель Новосибирска неделю назад ушел из дома на улице Гоголя в Дзержинском районе и не вернулся. Родственники рассказали, что ранее он не пропадал на такое долгое время.

Рост мужчины 180 сантиметров, у него голубые глаза и русые волосы. На момент исчезновения на нем была синяя куртка с красными вставками, белые кроссовки, синяя шапка с помпоном и серые штаны.

Подобный инцидент произошел ранее в Подольске, сообщало РИАМО. Полиция ищет 17-летнего подростка, пропавшего около недели назад.

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RusNewsToday24
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