Новосибирские курсанты собрали 200 кг гуманитарной помощи для беженцев ЛДНР

Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press

Курсанты из Новосибирского высшего военного командного
училища предложили собрать гуманитарную помощь для беженцев из Донецкой и
Луганской народных республик. Соответствующий вопрос молодые люди подняли на
общем собрании батальона.

Инициативу студентов многие приняли с воодушевлением.
Не остались в стороне и семьи военнослужащих. Все активно участвовали в сборе
необходимых вещей, передает Telegram-канал
Zvezdanews.

Так, за прошедшие два дня курсантам удалось собрать
порядка 200 килограммов гуманитарного груза. В ближайшее время их намерены
доставить нуждающимся жителям республики.

Ранее российский президент Владимир Путин принял решение
признать независимость республик Донбасса. Вскоре после этого было объявлено о
начале спецоперации. Ее цель — защита жителей ЛДНР, которые подвергались
издевательствам и геноциду со стороны киевского режима на протяжении восьми
лет.

 
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