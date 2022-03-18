Новосибирские курсанты собрали 200 кг гуманитарной помощи для беженцев ЛДНР

Ранее российский президент Владимир Путин принял решение

признать независимость республик Донбасса. Вскоре после этого было объявлено о

начале спецоперации. Ее цель — защита жителей ЛДНР, которые подвергались

издевательствам и геноциду со стороны киевского режима на протяжении восьми

лет.