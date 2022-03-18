Новосибирские курсанты собрали 200 кг гуманитарной помощи для беженцев ЛДНР

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Курсанты из Новосибирского высшего военного командного
училища предложили собрать гуманитарную помощь для беженцев из Донецкой и
Луганской народных республик. Соответствующий вопрос молодые люди подняли на
общем собрании батальона.
Инициативу студентов многие приняли с воодушевлением.
Не остались в стороне и семьи военнослужащих. Все активно участвовали в сборе
необходимых вещей, передает Telegram-канал
Zvezdanews.
Так, за прошедшие два дня курсантам удалось собрать
порядка 200 килограммов гуманитарного груза. В ближайшее время их намерены
доставить нуждающимся жителям республики.
Ранее российский президент Владимир Путин принял решение
признать независимость республик Донбасса. Вскоре после этого было объявлено о
начале спецоперации. Ее цель — защита жителей ЛДНР, которые подвергались
издевательствам и геноциду со стороны киевского режима на протяжении восьми
лет.