Новорожденный олененок показался посетителям Ленинградского зоопарка

Семейство мунтжаков в Ленинградском зоопарке пополнилось маленьких саблезубым олененком. Самочка родилась 10 июня, сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Зверинец владел тремя мунтжаками — самцом Рудольфом и самками Каметой и Резвая. Одна из олених стала мамой в январе текущего года. А 10 июня в зоопарке снова произошло пополнение в их семье.
«Теперь все пятеро мунтжаков довольные и счастливые разгуливают по своему просторному вольеру. Мамы приглядывают каждая за своим детенышем, а папа оберегает всех членов своей семьи», — сообщили в пресс-службе учреждения.
Мунтжаки представляют собой небольших оленей, которые обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. У них простое строение рогов, которые не имеют более двух ответвлений и свойственны только самцам.