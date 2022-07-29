Новорожденных на Украине стали называть в честь беспилотников и противотанковых ракет

Также приобрело популярность и женское имя Стефания благодаря одноименной песне украинской группы Kalush Orchestra, с которой коллектив одержал победу на Евровидении-2022. Однако украинцы предпочитают давать новорожденным и более оригинальные имена, в числе которых Квитослава, Дзвенислава, Фрея, Князь, Граф, Лорд, Северус.