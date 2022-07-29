Новорожденных на Украине стали называть в честь беспилотников и противотанковых ракет

Жители Украины стали чаще придумывать детям необычные имена, например, новорожденных называют в честь беспилотников и противотанковых ракет.
Министерство юстиции Украины сообщило о рождении 105 тыс. детей в период с января по июнь текущего года. Самыми популярными именами в стране по-прежнему остаются традиционные Анна, София, Мария, Виктория, Артем, Александр, Максим, Богдан.
Также приобрело популярность и женское имя Стефания благодаря одноименной песне украинской группы Kalush Orchestra, с которой коллектив одержал победу на Евровидении-2022. Однако украинцы предпочитают давать новорожденным и более оригинальные имена, в числе которых Квитослава, Дзвенислава, Фрея, Князь, Граф, Лорд, Северус.
Кроме того, в перечне оказались крайне своеобразные и творческие варианты. Так, некоторые родители решили именовать детей в честь беспилотных летальных аппаратов и противотанковых ракет. В роддомах появились на свет малыши Джавелина, Аделина-Джавелина, Артур-Байрактар и Ян-Джавелин.