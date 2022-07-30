Новое реалити-шоу «Вызов» с Дмитрием Губерниевым снимут в Карелии

Новое реалити-шоу «Вызов», вести которое будет российский телеведущий Дмитрий Губерниев, снимут в карельском парке «Рускела» в августе.
В связи с проведением съемок 6, 7 и 8 августа Итальянский карьер будет закрыт для посещения.
«Приносим свои извинения за временные неудобства», — сообщается в официальном паблике «Рускеалы».
Ранее администрация Сортавальского поселения сообщала о том, что в августе, на протяжении месяца, Сортавала станет площадкой для съемок нового масштабного телепроекта, в котором будут задействованы даже вертолеты.