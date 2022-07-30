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Новое реалити-шоу «Вызов» с Дмитрием Губерниевым снимут в Карелии

Новое реалити-шоу «Вызов» с Дмитрием Губерниевым снимут в Карелии
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Новое реалити-шоу «Вызов», вести которое будет российский телеведущий Дмитрий Губерниев, снимут в карельском парке «Рускела» в августе.  

В связи с проведением съемок 6, 7 и 8 августа Итальянский карьер будет закрыт для посещения.  

«Приносим свои извинения за временные неудобства», — сообщается в официальном паблике «Рускеалы».

Ранее администрация Сортавальского поселения сообщала о том, что в августе, на протяжении месяца, Сортавала станет площадкой для съемок нового масштабного телепроекта, в котором будут задействованы даже вертолеты.

дмитрий губерниев реалити-шоу Рускеала Сортавала
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