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«Расследование» украинской разведки, которое, почему-то стало известно британским журналистам, вызывает лишь удивление и недоумение.

К такому выводу пришли российские политические эксперты, проанализировав материал, опубликованный ранее рядом англоязычных СМИ. Политологи высмеяли такой подход Киева к информационному противостоянию, а также объяснили, почему новое «разоблачение» украинской разведки о ситуации в России сильно удивило общественность.

Ранее британские издания сообщили, что представители экономических и политических элит якобы готовят провокацию против президента Российской Федерации Владимира Путина. Так, по мнению журналистов, речь идет о заговоре, который может произойти на фоне специальной операции России на Украине. Авторы материала также сообщили, что данную «диверсию» против российского лидера раскрыла украинская разведка.

Новое «разоблачение» украинской разведки о ситуации в Российской Федерации сильно удивило общественность. Политолог Владимир Корнилов с иронией оценил статью британских СМИ, высмеяв украинскую разведку. Подобные материалы отлично демонстрируют новые методы противостояния на информационном поле. Однако речь идет об очередном бреде, который вызывает лишь приступ смеха.

Со своим коллегой согласился политолог Дмитрий Евстафьев, заметив, что подобные откровения украинской разведки на страницах британских СМИ являются чем-то из ряда вон. Этот материал показывает все то сумасшествие, происходящее на Украине.

«Они хоть поняли, что написали? Что укрразведка на Путина работает, они написали», — резюмировал Евстафьев, не скрывая своего недоумения.

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