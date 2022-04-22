Новое поколение культовых наушников Sony станет намного автономнее и сменит дизайн. Появились изображения и параметры WH-1000XM5

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Компания Sony в ближайшее время должна выпустить новые беспроводные наушники WH-1000XM5, которые продолжат культовую линейку производителя.





В то время как WH-1000XM4 относительно предшествующей модели предложили достаточно мало изменений, новое поколение должно стать значительно лучше.

Во-первых, Sony изменит дизайн, который практически не менялся несколько лет. Можно видеть, что дизайн станет более лаконичным и минималистичным. Во-вторых, значительно улучшится автономность. Если для текущего поколения Sony говорит о 30 часах работы, то для нового это будет уже 40 часов. И это при включённом шумоподавлении. Результат не рекордный, но очень хороший.

Правда, время зарядки также увеличится, до 3,5 часа, но быстрая зарядка должна частично решить проблему. Также источник говорит о двух выделенных чипах обработки данных, трёх микрофонах, USB-C, Bluetooth 5.2 и разъёме 3,5 мм.