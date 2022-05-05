Новое поколение бестселлера Sony. Живые фотографии WH-1000XM5 подтверждают новый дизайн и некоторые характеристики

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Пару недель назад в Сеть попали рендеры наушников Sony WH-1000XM5, анонс которых ожидается в ближайшее время. Теперь же новый дизайн подтверждён живыми фотографиями. Правда, снимков самих наушников пока нет, но есть фото упаковки.





Как можно видеть, дизайн действительно будет таким, каким мы его видели в конце апреля. Sony впервые изменит внешний вид своих флагманских наушников за несколько лет.





Кроме того, упаковка подтверждает название, а также ряд функций и характеристик. К примеру, мы теперь точно знаем, что автономность новинки составит 30 часов, а также что наушники будут поддерживать 360 Reality Audio и Hi-Res Audio. Из остального можно отметить поддержку Google Assistant и Alexa.





Когда выйдут наушники, пока неизвестно, но анонс явно должен состояться в ближайшее время. Что касается цены, данных о ней нет, но текущее поколение стартовало с 350 долларов.