Новое исследование показало, что длительная работа в шлеме виртуальной реальности вызывает мигрени и тошноту

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Исследователи из Кобургского университета в Германии провели эксперимент, который может пролить свет на перспективы виртуальной реальности. Как оказалось, использование VR-шлемов для работы вредит самочувствию и продуктивности, и может стать причиной мигрени.





На протяжении недели 10 мужчин и 6 женщин использовали для работы гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest 2. Они выполняли обычные офисные задачи, только вместо компьютерных мониторов данные выводились на дисплеи шлемов. Участников эксперимента каждый день просили оценить свой опыт работы в виртуальной реальности по сравнению с работой в обычном офисе по 10 параметрам. Также им задавали вопросы о самочувствии.

Оказалось, что у участников эксперимента повысились показатели тревожности и стресса. Это привело к падению производительности на 14%, а разочарование условиями работы достигло 40%. Все это способствовало общему снижению психологического благополучия.

Помимо этого, участники жаловались на утомление глаз, тошноту и мигрени. Из-за этого два человека вышли из эксперимента досрочно. У них тошнота, мигрени и дезориентация возникли уже в первый день исследований.

Источник отмечает, что исследователи намеренно применяли в эксперименте недорогое и массовое оборудование. В целом, результаты показали, что длительная работа в VR-шлеме может ухудшить самочувствие пользователя и привести к снижению продуктивности в целом.