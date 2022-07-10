Новое фото Максима Галкина встревожило поклонников

Новый снимок юмориста и телеведущего Максима Галкина не на шутку встревожил поклонников. Супруг Аллы Пугачевой появился на публике с очередным синяком под глазом.
Юморист и примадонна российской эстрады сейчас находятся в Юрмале. Недавно известная пара посетила светское мероприятие. Пользователи Сети заметили, что на опубликованных снимках Галкин выглядит уставшим и отекшим. Некоторые разглядели синяк на лице телеведущего.
Ранее в Сети появились слухи, что на одном из концертов юмориста в Израиле кто-то из зала кинул в него яблоко и попал прямо в глаз. Позже Галкин в саркастической манере высмеял эту информацию.