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Новое фото Максима Галкина встревожило поклонников

Новое фото Максима Галкина встревожило поклонников
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Новый снимок юмориста и телеведущего Максима Галкина не на шутку встревожил поклонников. Супруг Аллы Пугачевой появился на публике с очередным синяком под глазом. 

Юморист и примадонна российской эстрады сейчас находятся в Юрмале. Недавно известная пара посетила светское мероприятие. Пользователи Сети заметили, что на опубликованных снимках Галкин выглядит уставшим и отекшим. Некоторые разглядели синяк на лице телеведущего. 

Ранее в Сети появились слухи, что на одном из концертов юмориста в Израиле кто-то из зала кинул в него яблоко и попал прямо в глаз. Позже Галкин в саркастической манере высмеял эту информацию. 

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RusNewsToday24
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