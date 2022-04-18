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Село Новоалександровка в Луганской Народной Республике было освобождено в конце марта 2022 года. Его обороняли около 60 военнослужащих ВСУ.
Освобождение села было нелегким делом из-за хорошо укрепленных позиций противника. Тем не менее, благодаря высокому профессионализму наступающих подразделений на это потребовался всего один световой день. Сейчас Новоалександровка находится под полным контролем наших войск.
Один из ополченцев рассказал специальному корреспонденту ФАН Александру Симонову, что, отступая, украинские военнослужащие перерезали горло местной жительнице, в доме которой была оборудована их огневая точка.
До сих пор село периодически подвергается минометным обстрелам со стороны ВСУ, что хорошо видно в репортаже съемочной группы ФАН с места событий.