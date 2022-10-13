Новгородским пенсионерам преподают основы компьютерной грамотности

Пожилые люди осваивают программы Word и Paint, знакомятся с соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», привыкают к сайтам Пенсионного фонда и Госуслуг. При этом преподаватели НовГУ практикуют индивидуальный подход к каждому пенсионеру. Во время занятий на помощь пенсионерам готовы прийти волонтеры.