Новгородским пенсионерам преподают основы компьютерной грамотности

Специалисты политехнического колледжа НовГУ обучают новгородских пенсионеров пользоваться соцсетями.
По словам завотделением по допобразованию и профессиональной подготовке НовГУ Елены Беловой, курс «Основы компьютерной грамотности» для пенсионеров предполагает обучение их работе с графическими редакторами, соцсетями и порталом государственных услуг, сообщает «Новгород.ру».
Пожилые люди осваивают программы Word и Paint, знакомятся с соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», привыкают к сайтам Пенсионного фонда и Госуслуг. При этом преподаватели НовГУ практикуют индивидуальный подход к каждому пенсионеру. Во время занятий на помощь пенсионерам готовы прийти волонтеры.