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Новгородским пенсионерам преподают основы компьютерной грамотности

Новгородским пенсионерам преподают основы компьютерной грамотности
wikimedia.org | Public Domain

Специалисты политехнического колледжа НовГУ обучают новгородских пенсионеров пользоваться соцсетями.

По словам завотделением по допобразованию и профессиональной подготовке НовГУ Елены Беловой, курс «Основы компьютерной грамотности» для пенсионеров предполагает обучение их работе с графическими редакторами, соцсетями и порталом государственных услуг, сообщает «Новгород.ру».

Пожилые люди осваивают программы Word и Paint, знакомятся с соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», привыкают к сайтам Пенсионного фонда и Госуслуг. При этом преподаватели НовГУ практикуют индивидуальный подход к каждому пенсионеру. Во время занятий на помощь пенсионерам готовы прийти волонтеры.

новгород пенсионеры Соцсети
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