Новейший российский навигационный спутник «Глонасс-К2» будет запущен до конца года

Новейший навигационный российский аппарат «Глонасс-К2» в настоящий момент проходит финальные испытания, он будет запущен до конца года. Об этом сообщил гендиректор Роскартографии и генконструктор навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин. По его словам, спутники «Глонасс-К2» станут основой российской навигационной группировки до 2050 года.





Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника «Глонасс-К2» запланирован на сентябрь текущего года. По его словам, спутник уже создан и проходит финальную стадию испытаний.

«Глонасс-К2» – новое поколение навигационных спутников системы ГЛОНАСС. В октябре прошлого года Сергей Карутин заявил, что новые космические аппараты “Глонасс-К2” обеспечат точность навигации менее 30 см.