Новейший китайский бомбардировщик H-20 станет серьезным соперником американскому B-21 Raider

По словам экспертов, КНР удалось в чрезвычайно короткие сроки разработать этот самолет, всего лишь за шесть лет, передает «Свободная пресса». Утверждается, что еще не разработанный перспективный бомбардировщик B-21 ВВС США столкнется с серьезным соперником в лице H-20.