Новейший китайский бомбардировщик H-20 станет серьезным соперником американскому B-21 Raider

Новейший китайский стелс-бомбардировщик стратегического назначения H-20 по всем параметрам обойдет американский аналог B-21 Raider.
По словам экспертов, КНР удалось в чрезвычайно короткие сроки разработать этот самолет, всего лишь за шесть лет, передает «Свободная пресса». Утверждается, что еще не разработанный перспективный бомбардировщик B-21 ВВС США столкнется с серьезным соперником в лице H-20.
«Бомбардировщик должен заменить стоящие сейчас в строю H-6K и H-6N, которые являются глубокой модификацией советского Ту-16. Новый самолет полностью основан на китайских технологиях, что делает его неуязвимым для любых санкций», — сказано в материале.
Отмечается, что H-20 обладает сверхбольшой дальностью полета и становится завершением «ядерной триады» Китая.