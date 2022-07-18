Новости03

Новейший китайский бомбардировщик H-20 станет серьезным соперником американскому B-21 Raider

Новейший китайский бомбардировщик H-20 станет серьезным соперником американскому B-21 Raider
MOD Russia/via Globallookpress.com

Новейший китайский стелс-бомбардировщик стратегического назначения H-20 по всем параметрам обойдет американский аналог B-21 Raider.

По словам экспертов, КНР удалось в чрезвычайно короткие сроки разработать этот самолет, всего лишь за шесть лет, передает «Свободная пресса». Утверждается, что еще не разработанный перспективный бомбардировщик B-21 ВВС США столкнется с серьезным соперником в лице H-20.

«Бомбардировщик должен заменить стоящие сейчас в строю H-6K и H-6N, которые являются глубокой модификацией советского Ту-16. Новый самолет полностью основан на китайских технологиях, что делает его неуязвимым для любых санкций», — сказано в материале.

Отмечается, что H-20 обладает сверхбольшой дальностью полета и становится завершением «ядерной триады» Китая.

бомбардировщики Китай США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.