Новейший гибридный кроссовер Huawei Aito M7 пользуется бешенным спросом в Китае. За трое суток оформлен более 60 000 предзаказов

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Huawei поделилась статистикой заказов своего большого гибрида Aito M7 – второго автомобиля Huawei после среднеразмерного кроссовера Aito M5. Мы уже писали о том, что за первые два часа на новинку было оформлено 10 000 заказов. Как оказалось, за четыре часа объем заказов составил уже 20 000, за 48 часов – 50 000, за 72 часа – 60 000. Ажиотаж, конечно, не такой, как в случае с Tesla Cybertruck, но для совершенно нового недешевого (цены варьируются в пределах 47 780 – 56 750 долларов) автомобиля с ДВС на высококонкурентном китайском рынке это определенно показатель успеха.





Подробно об этом автомобиле мы писали пять дней тому назад – в день анонса. Сейчас лишь вкратце напомним, что запас хода этого 5-метрового кроссовера, рассчитанного на шестерых, достигает 1220 км. Максимальная мощность (версии с полным приводом) – 449 л.с., на разгон до 100 км/ч уходит всего 4,8 с. А еще тут максимальный рейтинг безопасности, система автономного вождения уровня L2+ и много опций комфорта.