Новейший 13-дюймовый MacBook Pro уже можно заказать

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Компания Apple представила новый 13-дюймовый MacBook Pro на основе SoC Apple M2 в начале июня на Всемирной конференции для разработчиков.





Теперь компания открыла приём предварительных заказов на новинку в первых регионах. В США его можно заказать по цене от 1299 долларов. Открытые продажи и поставки заказчикам должны начаться 24 июня 2022 года.

В настоящее время Apple принимает заказы на стандартные конфигурации 13-дюймового MacBook Pro, при этом большинство конфигураций, изготавливаемых под заказ, пока недоступны, за исключением версии с 24 ГБ унифицированной памяти и накопителем на 1 ТБ.

Напомним, новый 13-дюймовый MacBook Pro имеет тот же дизайн, что и предыдущая модель, включая сенсорную панель Touch Bar и два порта Thunderbolt 3. Главным изменением стала совершенно новая 5-нанометровая Apple M2 с 8-ядерным CPU, 10-ядерным GPU. Поддерживается до 24 ГБ унифицированной памяти и до 2 ТБ на SSD. Время автономной работы в режиме воспроизведении видео составляет 20 часов.