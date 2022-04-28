Новейший Geely Atlas Pro 2022 оценили чуть дороже миллиона рублей в пересчёте на наши деньги в Китае

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Компания Geely раскрыла подробности о новом кроссовере Geely Atlas Pro 2022, в частности уточнив его технические характеристики и цену.





Geely Atlas Pro 2022 модельного года получил новый бампер и решётку радиатора с вертикальными ламелями, которая напоминает модели Preface и Monjaro. Кроссовер будет доступен с двумя вариантами колёсных дисков алюминиевого сплава: 225/60 R18 и 225/55 R19. Габаритные размеры обновлённого Atlas Pro составляют 4519 х 1831 х 1694 мм при колёсной базе 2670 мм. Он на 25 мм короче и на 19 мм ниже, чем Atlas Pro для рынка России.

Кроссовер оснастят светодиодными фарами Crystal diamond LED. Диоды в них имеют трёхмерное расположение и хромированное основание, а дневные ходовые огни — L-образную форму. Кроме того, у модели новый передний бампер с Т-образными воздухозаборниками.

Салон кроссовера также изменился. Теперь центральную консоль Atlas Pro украшает 10,25-дюймовый экран, под котором находится видоизменённый блок климата. Также автомобиль хвастает бежево-коричневой цветовой схемой салона. Кресло водителя получит автоматические регулировки в 6-ти направлениях и удлинённую подушку. Правда, электропривод будет только у старшей версии.

Geely Atlas Pro 2022 оснащается исключительно 1,8-литровым двигателем с турбиной мощностью 184 л.с. и с 300 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

В Китае автомобиль стоит 1,1-1,2 млн рублей в пересчёте на наши деньги.