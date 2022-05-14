Новейшие умные часы Google Pixel Watch могут получить платформу Samsung Exynos 9110 из 2018 года

загрузка...

Google несколько дней тому назад официально анонсировала умные часы Pixel Watch, но раскрывать технические подробности не стала. Полноценная премьера новинки и старт продажи ожидаются осенью, но уже появился слух о том, что Pixel Watch получат очень старую платформу.

Неназванные источники сообщают, что Pixel Watch базируются на 10-нанометровой однокристальной системе Samsung Exynos 9110, выпущенной в августе 2018 года. Причем даже есть объяснение, почему так получилось. Как сообщается, Google начала работы над Pixel Watch несколько лет назад, при Android 9. Тогда Exynos 9110 была еще вполне себе современно платформой. Переход на более свежую SoC повлек бы за собой отсрочку в разработке и старте продаж, так что в компании, видимо, предпочли оставить стартую платформу.

Exynos 9110 довольно активно использовалась в носимых устройствах Samsung. Так, она выступила базисом оригинальных Galaxy Watch, вышедших в третьем квартале 2018 года, а потом применялась в Galaxy Watch Active и Active 2, а также модели 2020 года Galaxy Watch 3. Также следует отметить, что в Google не гонятся за производительностью. Например, SoC Tensor в Pixel 6 и Pixel 6 Pro уступает в производительности топовым платформам Qualcomm и MediaTek, но это не смущает Google.